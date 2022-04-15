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В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 00:20
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, что в первый день вторжения России в Украину "сильные мира сего" сочувствовали и не были уверены, что украинцы выстоят.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Я помню первый день вторжения РФ. Я помню, что мне говорили 24 февраля, в том числе и сильные мира сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы выстоим, все сочувствовали.

Многие советовали покинуть страну, советовали фактически сдаться тирании. Но они не знали нас и не знали, насколько украинцы смелые, насколько мы ценим свободу, нашу возможность жить так, как этого хотим сами. Именно мы, а не люди, что их армия впервые в жизни видит унитазы, разве что на оккупированной территории, и ворует домой даже обычную бытовую технику.

Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине, за все, что сделали против украинцев. Они будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку, Гостомель и Бородянку, Изюм, Мариуполь и все другие наши прекрасные города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад, в то страшное время, о котором все всегда в мире говорили "Никогда снова…"

Вот оно – снова. Вот оно – сейчас. Мы сделаем все, чтобы оно действительно было в последний раз. Ибо вопрос, как обеспечить безопасность для Украины и Европы больше никогда не будет риторическим. Мы этого не допустим".

Темы: Зеленскийвойна
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