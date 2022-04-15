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Президент присвоїв звання Героя за знищення десятків одиниць техніки РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 00:28
Президент присвоїв звання Героя за знищення десятків одиниць техніки РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору Олександру Кукурбі.

Джерело: звернення президента

Дослівно: "Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України.

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Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів".

Деталі: Президент у четвер увечері відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно, а також двох службовців Держспецзвʼязку.

"А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", – додав він.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силинагороди
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