Президент присвоїв звання Героя за знищення десятків одиниць техніки РФ
П'ятниця, 15 квітня 2022, 00:28
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору Олександру Кукурбі.
Джерело: звернення президента
Дослівно: "Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України.
Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів".
Деталі: Президент у четвер увечері відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно, а також двох службовців Держспецзвʼязку.
"А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", – додав він.