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Президент присвоил звание Героя за уничтожение десятков единиц техники РФ

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 00:28
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Александру Кукурбе.

Источник: обращение президента

Дословно: "Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.

Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов".

Детали: Президент в четверг вечером отметил наградами 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно, а также двух служащих Госспецсвязи.

"А также наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно всем", – добавил он.

Темы: ЗеленскийВооруженные силынаграды
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