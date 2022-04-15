Лізингові компанії зможуть продати Росії літаки, які вона вкрала – ЗМІ

Поправка до антиросійських санкцій Європейського Союзу, ухвалена минулого тижня, створила для деяких авіабудівних компаній потенційну можливість продати літаки, які вкрала Росія, російським авіакомпаніям.

Джерело: агентство Bloomberg

Деталі: Згідно з поправкою, уряди ЄС дозволять компаніям у своїх державах продовжувати отримувати платежі від російських компаній за договорами фінансової оренди (лізингу), підписаними до 26 лютого. Право власності на літак може бути передане після повної виплати орендної плати.

Реклама:

Також наголошується, що російській стороні не може бути надано жодних економічних ресурсів, за винятком передачі права власності на літак після повного відшкодування витрат компанії з ЄС.

Наразі незрозуміло, скільки з 500 або близько того літаків, вкрадених Росією, потенційно можуть бути викуплені.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ