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Лізингові компанії зможуть продати Росії літаки, які вона вкрала – ЗМІ

П'ятниця, 15 квітня 2022, 00:26
Лізингові компанії зможуть продати Росії літаки, які вона вкрала – ЗМІ
Фото ілюстративне з сайту unsplash.com

Поправка до антиросійських санкцій Європейського Союзу, ухвалена минулого тижня, створила для деяких авіабудівних компаній потенційну можливість продати літаки, які вкрала Росія, російським авіакомпаніям.

Джерело: агентство Bloomberg

Деталі: Згідно з поправкою, уряди ЄС дозволять компаніям у своїх державах продовжувати отримувати платежі від російських компаній за договорами фінансової оренди (лізингу), підписаними до 26 лютого. Право власності на літак може бути передане після повної виплати орендної плати.

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Також наголошується, що російській стороні не може бути надано жодних економічних ресурсів, за винятком передачі права власності на літак після повного відшкодування витрат компанії з ЄС.

Наразі незрозуміло, скільки з 500 або близько того літаків, вкрадених Росією, потенційно можуть бути викуплені.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці лютого влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.
  • 14 березня президент РФ Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.
  • Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав, що рішення Росії не віддавати лізингові літаки на вимогу власників є крадіжкою.
  • Пізніше він повідомив, що РФ відмовляється повертати західним лізингодавцям понад 500 літаків на суму 20 мільярдів доларів.

Теми: Росіяавіасанкції
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