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Лізингові компанії зможуть продати Росії літаки, які вона вкрала – ЗМІ

П'ятниця, 15 квітня 2022, 00:26
Фото ілюстративне з сайту unsplash.com

Поправка до антиросійських санкцій Європейського Союзу, ухвалена минулого тижня, створила для деяких авіабудівних компаній потенційну можливість продати літаки, які вкрала Росія, російським авіакомпаніям.

Джерело: агентство Bloomberg

Деталі: Згідно з поправкою, уряди ЄС дозволять компаніям у своїх державах продовжувати отримувати платежі від російських компаній за договорами фінансової оренди (лізингу), підписаними до 26 лютого. Право власності на літак може бути передане після повної виплати орендної плати.

Також наголошується, що російській стороні не може бути надано жодних економічних ресурсів, за винятком передачі права власності на літак після повного відшкодування витрат компанії з ЄС.

Наразі незрозуміло, скільки з 500 або близько того літаків, вкрадених Росією, потенційно можуть бути викуплені.

Передісторія: 

  • Наприкінці лютого влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.
  • 14 березня президент РФ Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.
  • Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав, що рішення Росії не віддавати лізингові літаки на вимогу власників є крадіжкою.
  • Пізніше він повідомив, що РФ відмовляється повертати західним лізингодавцям понад 500 літаків на суму 20 мільярдів доларів.

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Теми: Росіяавіасанкції
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