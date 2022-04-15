Лизинговые компании смогут продать России самолеты, которые она украла – СМИ

Поправка к антироссийским санкциям Европейского Союза, принятая на прошлой неделе, создала для некоторых авиастроительных компаний потенциальную возможность продать самолеты, которые Россия украла, российским авиакомпаниям.

Источник: агентство Bloomberg

Детали: Согласно поправке, правительства ЕС разрешат организациям в своих государствах продолжать получать платежи от российских компаний по договорам финансовой аренды (лизинга), подписанным до 26 февраля. Право собственности на самолет может быть передано после полной выплаты арендной платы.

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Также отмечается, что российской стороне не могут быть предоставлены никакие экономические ресурсы, за исключением передачи права собственности на самолет после полного возмещения расходов компании из ЕС.

На данный момент неясно, сколько из 500 или около того самолетов, украденных Россией, потенциально имеют право на это исключение.

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