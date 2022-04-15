Лизинговые компании смогут продать России самолеты, которые она украла – СМИ

Поправка к антироссийским санкциям Европейского Союза, принятая на прошлой неделе, создала для некоторых авиастроительных компаний потенциальную возможность продать самолеты, которые Россия украла, российским авиакомпаниям.

Источник: агентство Bloomberg

Детали: Согласно поправке, правительства ЕС разрешат организациям в своих государствах продолжать получать платежи от российских компаний по договорам финансовой аренды (лизинга), подписанным до 26 февраля. Право собственности на самолет может быть передано после полной выплаты арендной платы.

Также отмечается, что российской стороне не могут быть предоставлены никакие экономические ресурсы, за исключением передачи права собственности на самолет после полного возмещения расходов компании из ЕС.

На данный момент неясно, сколько из 500 или около того самолетов, украденных Россией, потенциально имеют право на это исключение.

Предыстория:

В конце февраля власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.

14 марта президент РФ Путин подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что решение России не отдавать лизинговые самолеты по требованию владельцев является воровством.

Позже он сообщил, что РФ отказывается возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов.