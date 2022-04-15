Скандал в Болгарії: затримання екс-прем’єра визнали незаконним

Арешт колишнього прем'єр-міністра Болгарії та лідера найбільшої опозиційної партії ГЕРБ Бойка Борисова було визнано незаконним.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на громадське телебачення BNR, таке рішення прийняв Софійський районний суд першої інстанції.

Як виявив суд, в ордері на арешт відсутні обов’язкові реквізити, а також відповідні дані для вчинення злочину.

За рішенням суду, Головне управління Національної поліції має сплатити Борисову компенсацію понесених витрат у сумі 310 левів (56 євро). Рішення може бути оскаржене протягом 14 днів.

Нагадаємо, 17 березня Борисова, а також колишніх міністра фінансів Владислава Горанова та глави прес-служби уряду Борисова Севделину Арнаудову затримали на 24 години та відпустили наступного дня без пред'явлення пред'явлення пред'явлення.

У міністерстві не повідомили подробиць, але громадське телебачення BNT повідомило, що справи стосуються "зловживання допомогою від ЄС". Там уточнюють - обшуки та виїмки документів тривали за багатьма адресами по всій країні.

Одночасно у ГЕРБ, реагуючи на рішення суду, вимагають відставки чинного прем’єра та міністра внутрішніх справ. Мітинг із такими вимогами пройшов перед будинком МВС.

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Нагадаємо, Бойко Борисов тричі займав посаду прем’єр-міністра Болгарії (2009—2013, 2014—2017, 2017—2021). Після відставки від залишився лідером опозиційної правоцентристської партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії (ГЕРБ).