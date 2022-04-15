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Скандал в Болгарии: задержание экс-премьера было признано незаконным

Пятница, 15 апреля 2022, 00:37

Арест бывшего премьер-министра Болгарии и лидера крупнейшей оппозиционной партии ГЕРБ Бойко Борисов был признан незаконным.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на общественное телевидение BNR, такое решение принял Софийский районный суд первой инстанции.

Как установил суд, в ордере на арест отсутствуют обязательные реквизиты, а также соответствующие данные для совершения преступления.

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По решению суда Главное управление Национальной полиции должно уплатить Борисову компенсацию понесенных расходов в сумме 310 левов (56 евро). Решение может быть обжаловано в течение 14 дней.

Напомним, 17 марта Борисова, а также бывших министра финансов Владислава Горанова и главу пресс-службы правительства Борисова Севделину Арнаудову задержали на 24 часа и отпустили на следующий день без предъявления предъявления.

В министерстве не сообщили подробности, но BNT сообщило, что дела касаются "злоупотребления помощью от ЕС". Там уточняют – обыски и выемки документов продолжались по многим адресам по всей стране.

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В то же время в ГЭРБ, реагируя на решение суда, требуют отставки действующего премьера и министра внутренних дел. Митинг с такими требованиями прошел перед зданием МВД.

Напомним, Бойко Борисов трижды занимал должность премьер-министра Болгарии (2009-2013, 2014-2017, 2017-2021). После отставки он остался лидером оппозиционной правоцентристской партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ).

Темы: Болгарияскандал
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