Донбас: захисники знищили 4 російські танки та 10 БТР і БМП
П'ятниця, 15 квітня 2022, 00:50
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж доби 14 квітня успішно відбили 6 атак російських окупантів та знищили 15 одиниць ворожої техніки на донецькому та луганському напрямках.
Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook
Дослівно ООС: "14 квітня українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника".
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Деталі: Повідомляється, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.