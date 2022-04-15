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Донбас: захисники знищили 4 російські танки та 10 БТР і БМП

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 00:50
Знищені російські танки на Донбасі. Фото з Facebook ООС

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж доби 14 квітня успішно відбили 6 атак російських окупантів та знищили 15 одиниць ворожої техніки на донецькому та луганському напрямках.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно ООС: "14 квітня українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника".

Деталі: Повідомляється, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

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Теми: Донбасвійна
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