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Донбасс: защитники уничтожили 4 российских танка и 10 БТР и БМП

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 00:50
Донбасс: защитники уничтожили 4 российских танка и 10 БТР и БМП
Уничтоженные российские танки на Донбассе. Фото с Facebook ООС

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток 14 апреля успешно отразили 6 атак российских оккупантов и уничтожили 15 единиц вражеской техники на донецком и луганском направлениях.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно ООС: "14 апреля украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника".

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Детали: Сообщается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Темы: Донбассвойна
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