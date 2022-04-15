Донбасс: защитники уничтожили 4 российских танка и 10 БТР и БМП
Пятница, 15 апреля 2022, 00:50
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток 14 апреля успешно отразили 6 атак российских оккупантов и уничтожили 15 единиц вражеской техники на донецком и луганском направлениях.
Источник: пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook
Дословно ООС: "14 апреля украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника".
Детали: Сообщается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
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