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Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 01:04
будинок на Донеччині після російських обстрілів, фото: facebook Кириленка

За минулу добу в Донецькій області загарбники вбили 3 цивільних осіб і поранили ще трьох.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "14 квітня внаслідок російських обстрілів та авіаударів на Донеччині загинуло ще 3 цивільних, поранено 7.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Волновасі, однак загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити наразі неможливо".

 

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