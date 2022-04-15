Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу

будинок на Донеччині після російських обстрілів, фото: facebook Кириленка

За минулу добу в Донецькій області загарбники вбили 3 цивільних осіб і поранили ще трьох.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "14 квітня внаслідок російських обстрілів та авіаударів на Донеччині загинуло ще 3 цивільних, поранено 7.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Волновасі, однак загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити наразі неможливо".