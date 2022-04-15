Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
Пятница, 15 апреля 2022, 01:04
За минувшие сутки в Донецкой области захватчики убили 3 гражданских лица и ранили еще троих.
Источник: председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко
Прямая речь: "14 апреля в результате российских обстрелов и авиаударов в Донецкой области погибли еще 3 гражданских, ранены 7.
Кроме того, удалось уточнить информацию об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно".
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