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Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 01:04
дом в Донецкой области после российских обстрелов, фото: facebook Кириленко

За минувшие сутки в Донецкой области захватчики убили 3 гражданских лица и ранили еще троих.

Источник: председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко

Прямая речь: "14 апреля в результате российских обстрелов и авиаударов в Донецкой области погибли еще 3 гражданских, ранены 7.

Кроме того, удалось уточнить информацию об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно".

 

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Темы: войнаДонецкая область
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