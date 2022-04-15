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Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій – Reuters

Мазуренко Альона П'ятниця, 15 квітня 2022, 01:42
президент Бразилії і РФ, фото: getty images

Російський Мінфін просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання повідомляє, що в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

У листі Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

Нагадаємо: 

  • Рада ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини. 24 держави проголосували проти такого рішення. Бразилія - "утрималася". 

Теми: БразиліяРосія
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