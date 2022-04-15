Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія просить у Бразилії підтримки в МВФ, Світовому банку та G20 – Reuters

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 квітня 2022, 01:42
Росія просить у Бразилії підтримки в МВФ, Світовому банку та G20 – Reuters
президент Бразилії і РФ, фото: getty images

Російський Мінфін просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання повідомляє, що в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

Реклама:

У листі Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

Нагадаємо: 

  • Рада ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини. 24 держави проголосували проти такого рішення. Бразилія - "утрималася". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БразиліяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Бразилія
Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: