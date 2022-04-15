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Россия просит у Бразилии поддержки в МВФ, Всемирном банке и G20 – Reuters

Мазуренко Алена Пятница, 15 апреля 2022, 01:42
президент Бразилии и РФ, фото: getty images

Российский Минфин просит Бразилию поддержать РФ в МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы Россия смогла противостоять санкциям.

Источник: Reuters

Детали: Издание сообщает, что в его распоряжении оказалось письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к коллеге в Бразилии.

В письме Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

Напомним:

  • Совет ООН приостановил членство России в Совете по правам человека. 24 государства проголосовали против такого решения. Бразилия - "воздержалась".

Темы: БразилияРосcия
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