Россия просит у Бразилии поддержки в МВФ, Всемирном банке и G20 – Reuters

Российский Минфин просит Бразилию поддержать РФ в МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы Россия смогла противостоять санкциям.

Источник: Reuters

Детали: Издание сообщает, что в его распоряжении оказалось письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к коллеге в Бразилии.

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В письме Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

Напомним:

Совет ООН приостановил членство России в Совете по правам человека. 24 государства проголосовали против такого решения. Бразилия - "воздержалась".