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Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 02:12
Джон Кірбі, фото: Getty Images

На думку Пентагону, Києву та іншим українським містам загрожують ракетні обстріли з боку Росії.

Джерело: речник Пентагону Джо Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Деталі: "Так, звісно, Росія має можливості завдати удар по Києву",- зауважив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

Представник Пентагону підкреслив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

"Ми говорили про це багато разів, навіть на ранніх стадіях відведення і передислокації російських військ",- нагадав представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети.

Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

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Нагадаємо: У Пентагоні й раніше заявляли, що РФ здійснює перегрупування, а не повний відхід військ в районі Києва, і передбачали дуже ймовірний великий наступ в іншому регіоні.

Теми: КиїввійнаРосіяСША
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