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Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
Джон Кірбі, фото: Getty Images

На думку Пентагону, Києву та іншим українським містам загрожують ракетні обстріли з боку Росії.

Джерело: речник Пентагону Джо Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Деталі: "Так, звісно, Росія має можливості завдати удар по Києву",- зауважив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

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Представник Пентагону підкреслив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

"Ми говорили про це багато разів, навіть на ранніх стадіях відведення і передислокації російських військ",- нагадав представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети.

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Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

Нагадаємо: У Пентагоні й раніше заявляли, що РФ здійснює перегрупування, а не повний відхід військ в районі Києва, і передбачали дуже ймовірний великий наступ в іншому регіоні.

Теми: КиїввійнаРосіяСША
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