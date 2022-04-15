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У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 02:12
У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон
фото: Getty Images

По мнению Пентагона, Киеву и другим украинским городам угрожают ракетные обстрелы России.

Источник: представитель Пентагона Джо Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Детали: "Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву",- заметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

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Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.

"Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", - напомнил представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты.

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В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.

Напомним: Пентагон и ранее заявлял, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

Темы: КиеввойнаРосcияСША
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