У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

По мнению Пентагона, Киеву и другим украинским городам угрожают ракетные обстрелы России.

Источник: представитель Пентагона Джо Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Детали: "Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву",- заметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.

"Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", - напомнил представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты.

В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Пентагон и ранее заявлял, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.