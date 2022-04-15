Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США витратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 02:52
Яхта Tango, фото: marinetraffic.com

Федеральний прокурор Нью-Йорка Ендрю Адамс заявив, що для США утримування схопленої яхти російського мільярдера Віктора Вексельберга обійдеться у близько 9,5 мільйона доларів.

Джерело: Адамс, цитує Bloomberg

Пряма мова: "Коли урядові чиновники (США – ред.) беруть на контроль активи, що належать підсанкційним особам з Росії чи інших країн, вони також беруть на себе відповідальність за збереження активів у належному стані".

"Якщо ми захоплюємо човен, у Міністерстві юстиції є люди, чия робота полягає в тому, щоб працювати зі страховими компаніями, працювати з компаніями з управління яхтами чи компаніями з управління морським транспортом, щоб переконатися, що ми виконуємо вимоги".

Деталі: Як зазначає видання, коли суперяхта Tango була захоплена Іспанією за вказівкою США минулого тижня, це ознаменувало гучну перемогу для підрозділу міністерства юстиції KleptoCapture, нової групи, створеної для виявлення активів російських олігархів та інших, наближених до президента Владіміра Путіна.

Тепер настає буденна — і дещо незручна — частина конфіскації судна російського мільярдера Віктора Вексельберга вартістю 95 мільйонів доларів: оплата за обслуговування яхти.

Річна експлуатаційна вартість 78-метрової суперяхти зазвичай становить близько 10% вартості човна, тобто близько 9,5 мільйонів доларів у випадку з Tango.

ВІДЕО ДНЯ

США також повинні будуть знайти новий досвідчений персонал для управління яхтою.

Що передувало: Іспанська поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США обшукали й вилучили яхту Tango, яка ймовірно належить підсанкційному російському бізнесмену Віктору Вексельбергу, який має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Передісторія: Загалом більше десятка суперяхт загальною вартістю близько 2,3 мільярда доларів було конфісковано або арештовано в європейських портах за останні 6 тижнів у рамках масштабних санкцій, запроваджених проти російських олігархів після вторгнення РФ в Україну.

Цього тижня в Німеччині влада конфіскувала найбільшу в світі яхту Dilbar Алішера Усманова, яку Мінфін США оцінює в 600-750 мільйонів доларів.

Теми: СШАРосіясанкції
Головне сьогодні

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 

Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий

фотоУ Києві та Київській області вночі лунали вибухи, постраждав завод

Усі новини...
США
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
Байден заявив, що готовий приїхати до України
Не варто ставитися до ядерних погроз Росії несерйозно – директор ЦРУ
Останні новини
22:03
Посол Італії повернувся до Києва
21:52
На Київщині відновили всі газорозподільні станції
21:44
ОТУ "Схід": захисники знищили 22 окупанти, танк і БПЛА
21:41
Зеленський попросив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – Washington Post
21:38
80 кілометрів корків: російські вантажівк спішать виїхати з ЄС до початку дії санкцій
21:35
фотоМінкульт поділився айдентикою нового проєкту Ukraine Now and Forever. Сподобалося не всім
21:24
США вважають, що "Москву" вразили дві українські ракети
21:24
фотоВ анексованому Криму "попрощалися" із затонулою "Москвою"
21:20
Держдеп США прокоментував погрози РФ за озброєння України
21:07
У "Дію" повернули техпаспорт і водійське посвідчення
Усі новини...