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США витратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 02:52
США витратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха
Яхта Tango, фото: marinetraffic.com

Федеральний прокурор Нью-Йорка Ендрю Адамс заявив, що для США утримування схопленої яхти російського мільярдера Віктора Вексельберга обійдеться у близько 9,5 мільйона доларів.

Джерело: Адамс, цитує Bloomberg

Пряма мова: "Коли урядові чиновники (США – ред.) беруть на контроль активи, що належать підсанкційним особам з Росії чи інших країн, вони також беруть на себе відповідальність за збереження активів у належному стані".

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"Якщо ми захоплюємо човен, у Міністерстві юстиції є люди, чия робота полягає в тому, щоб працювати зі страховими компаніями, працювати з компаніями з управління яхтами чи компаніями з управління морським транспортом, щоб переконатися, що ми виконуємо вимоги".

Деталі: Як зазначає видання, коли суперяхта Tango була захоплена Іспанією за вказівкою США минулого тижня, це ознаменувало гучну перемогу для підрозділу міністерства юстиції KleptoCapture, нової групи, створеної для виявлення активів російських олігархів та інших, наближених до президента Владіміра Путіна.

Тепер настає буденна — і дещо незручна — частина конфіскації судна російського мільярдера Віктора Вексельберга вартістю 95 мільйонів доларів: оплата за обслуговування яхти.

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Річна експлуатаційна вартість 78-метрової суперяхти зазвичай становить близько 10% вартості човна, тобто близько 9,5 мільйонів доларів у випадку з Tango.

США також повинні будуть знайти новий досвідчений персонал для управління яхтою.

Що передувало: Іспанська поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США обшукали й вилучили яхту Tango, яка ймовірно належить підсанкційному російському бізнесмену Віктору Вексельбергу, який має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Передісторія: Загалом більше десятка суперяхт загальною вартістю близько 2,3 мільярда доларів було конфісковано або арештовано в європейських портах за останні 6 тижнів у рамках масштабних санкцій, запроваджених проти російських олігархів після вторгнення РФ в Україну.

Цього тижня в Німеччині влада конфіскувала найбільшу в світі яхту Dilbar Алішера Усманова, яку Мінфін США оцінює в 600-750 мільйонів доларів.

Теми: СШАРосіясанкції
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