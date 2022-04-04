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Яхту близького до Путіна олігарха Вексельберга схопили в Іспанії

Олена РощінаПонеділок, 4 квітня 2022, 16:10
Яхту близького до Путіна олігарха Вексельберга схопили в Іспанії
Tango, фото з marinetraffic.com

Іспанська поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США обшукали й вилучили яхту Tango, яка ймовірно належить підсанкційному російському бізнесмену Віктору Вексельбергу,  який має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Associated Press

Деталі: Вранці 4 квітня цивільна гвардія Іспанії та федеральні агенти США спустилися на яхту в Марина Реал у порту Пальма-де-Майорка, столиці Іспанських Балеарських островів у Середземному морі. Журналісти бачили, як поліція входила та виходила з човна.

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Вилучення мегаяхти підтвердили два джерела на умовах анонімності. 

Речник іспанської цивільної гвардії підтвердив, що офіцери іспанської поліції та ФБР були на пристані для обшуку судна в понеділок вранці, і сказав, що додаткові деталі будуть оприлюднені пізніше.

Йдеться про 78-метрову (254-футову) яхту Tango,що ходить під прапором Островів Кука і може коштувати 120 мільйонів доларів. 

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Згідно з документами Міністерства фінансів США, яхта входить до активів, пов’язаних з Віктором Вексельбергом, мільярдером і близьким союзником президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську Renova Group, конгломерат, що включає метали, видобуток, технології та інші активи. 

 
marinetraffic.com

Усі активи Вексельберга в США заморожені, а американським компаніям заборонено вести бізнес з ним та його організаціями.

Це не вперше іспанська влада бере участь у захопленні суперяхти російського олігарха, але вперше уряд США захопив яхту олігарха відтоді, як генпрокурор Меррік Гарленд і міністр фінансів Джанет Єллен зібрали групу REPO для застосувати санкції до російських еліт, довірених осіб Путіна та олігархів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Віктор Вексельберг – бізнесмен українсько-єврейського походження, який заробив свої статки, інвестуючи в алюмінієву та нафтову промисловість у пострадянську епоху. Він має в США домівки (у Нью-Йорку та Коннектикуті) та інвестиції.

США запроваджували санкції проти Вексельберга ще у 2018 році через імовірну причетність до російського втручання в американські вибори.

Цьому передувало: Іспанія вже затримувала суперяхту "Valerie" голови "Ростеху" Сергія Чемезова,  уперяхту "Crescent" гендиректора "Роснефти" Ігоря Сєчіна та яхту "Lady Anastasia" російського олігарха Олександра Міхєєва.

Французька влада також захопила суперяхти, в тому числі яхту "Amore Vero" Ігоря Сєчіна.

Італія конфіскувала кілька яхт та інші активи російських олігархів. Зокрема, італійська фінансова поліція захопила в порту Сан-Ремо суперяхту "Лена", що належить близькому до Путіна олігарху Геннадію Тимченку; 65-метрову (215-футову) "Леді М", що належить Олексію Мордашову в сусідному місті Імперія, а також вілли в Тоскані та Комо.

Велика Британія теж арештовувала у своїх водах елітну яхту, яка може належати одному з підсанкційних російських олігархів.

Теми: санкціїолігархиСШАРосія
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