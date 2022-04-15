Південь: ЗСУ знищили 39 окупантів та 4 одиниці ворожої техніки

Оперативне командування "Південь" повідомляє про кількість знищених ворогів і російської техніки 14 квітня.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА".

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Деталі: Крім того, військові повідомляють, що на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке знаходилось у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами.

"Всі члени угруповання затримані", – ідеться в повідомленні.