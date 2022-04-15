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Південь: ЗСУ знищили 39 окупантів та 4 одиниці ворожої техніки

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 03:36
ілюстративне фото знищеної техніки ворога, Генштаб

Оперативне командування "Південь" повідомляє про кількість знищених ворогів і російської техніки 14 квітня.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА".

Деталі: Крім того, військові повідомляють, що на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке знаходилось у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами.

"Всі члени угруповання затримані", – ідеться в повідомленні.

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Теми: Збройні силивійна
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