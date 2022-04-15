Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
Пятница, 15 апреля 2022, 03:36
Оперативное командование "Юг" сообщает о количестве уничтоженных врагов и российской технике 14 апреля.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА".
Детали: Кроме того, военные сообщают, что в Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовила почву для сотрудничества с оккупантами.
"Все члены группировки задержаны", – говорится в сообщении.
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