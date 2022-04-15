Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня
П'ятниця, 15 квітня 2022, 04:48
Укрзалізниця повідомила, які потяги для евакуації будуть курсувати 15 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуаційні потяги 15 квітня будуть курсувати за таким графіком:
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- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.