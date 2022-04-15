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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 04:48
фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила, які потяги для евакуації будуть курсувати 15 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні потяги 15 квітня будуть курсувати за таким графіком:

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.

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Теми: Укрзалізницяевакуація
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