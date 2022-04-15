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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 15 апреля

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 04:48
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 15 апреля
фото: УЗ

Укрзализныця сообщила, какие поезда для эвакуации будут курсировать 15 апреля.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуационные поезда 15 апреля будут курсировать по следующему графику:

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  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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