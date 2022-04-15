Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 15 апреля
Пятница, 15 апреля 2022, 04:48
Укрзализныця сообщила, какие поезда для эвакуации будут курсировать 15 апреля.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуационные поезда 15 апреля будут курсировать по следующему графику:
Реклама:
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.