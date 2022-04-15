У Відні влаштували мовчазну акцію проти насильства росіян в Україні

У столиці Австрії Відні мовчазна акція проти сексуального насильства російських загарбників над українцями зібрала близько тисячі перехожих.

відбулася мовчазна акція проти сексуального насильства російських військових над українцями.

Джерело: Укрінформ

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Деталі: У протесті на площі Штефансплатц у центрі міста взяли участь близько 60 дівчат – представниць різних національностей.

Одягнуті у саморобні білі плаття зі слідами "крові" на них дівчата синхронно лягли посеред площі, символізуючи жертв сексуального насильства, здійсненого російськими вояками в Україні. За акцією спостерігали близько тисячі перехожих.

"Акція спрямована проти насильства російської армії над українським народом. Російські солдати ґвалтували жінок, підлітків і навіть дітей!

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Вони вбили сотні людей після днів жорстоких тортур і катувань. Сьогодні ми стояли за людей, чиї історії розбивають наші серця", - зазначили організатори акції з ГО "Unlimited Democracy".