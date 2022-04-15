У Відні влаштували мовчазну акцію проти насильства росіян в Україні
У столиці Австрії Відні мовчазна акція проти сексуального насильства російських загарбників над українцями зібрала близько тисячі перехожих.
відбулася мовчазна акція проти сексуального насильства російських військових над українцями.
Джерело: Укрінформ
Деталі: У протесті на площі Штефансплатц у центрі міста взяли участь близько 60 дівчат – представниць різних національностей.
Одягнуті у саморобні білі плаття зі слідами "крові" на них дівчата синхронно лягли посеред площі, символізуючи жертв сексуального насильства, здійсненого російськими вояками в Україні. За акцією спостерігали близько тисячі перехожих.
"Акція спрямована проти насильства російської армії над українським народом. Російські солдати ґвалтували жінок, підлітків і навіть дітей!
Вони вбили сотні людей після днів жорстоких тортур і катувань. Сьогодні ми стояли за людей, чиї історії розбивають наші серця", - зазначили організатори акції з ГО "Unlimited Democracy".