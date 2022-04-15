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В Вене устроили молчаливую акцию против насилия россиян в Украине

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 05:45

В столице Австрии Вене молчаливая акция против сексуального насилия российских захватчиков над украинцами собрала около тысячи прохожих.

Источник: Укринформ

Детали: В протесте на площади Штефансплатц в центре города приняли участие около 60 девушек – представительниц разных национальностей.

Одетые в самодельные белые платья со следами "крови" на них девушки синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия, совершенного российскими воинами в Украине. За акцией наблюдали около тысячи прохожих.

 

"Акция направлена против насилия российской армии над украинским народом. Российские солдаты насиловали женщин, подростков и даже детей!"

Они убили сотни людей после дней жестоких пыток и пыток. Сегодня мы стояли за людей, чьи истории разбивают наши сердца", – отметили организаторы акции по ОО "Unlimited Democracy".

 
 

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Темы: АвстрияакциивойнаУкраина
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