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Німці повинні економити енергію, щоб тиснути на Росію - віцеканцлер

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 07:28
Німці повинні економити енергію, щоб тиснути на Росію - віцеканцлер
фото: twitter ЄП

Німці мають почати економити енергію зараз, щоб стати більш незалежними від російського викопного палива.

Про це завив віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Габек сказав, що Німеччина може стати менш залежною, якщо громадяни зменшать споживання енергії, запропонувавши використовувати поїзд або велосипед коли це можливо, замість того, щоб їздити на авто.

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"Кожен кілометр, який ви не їдете на авто – це внесок у те, щоб легше відійти від російських поставок енергії. Ми також захищаємо клімат", – сказав Габек.

Він додав, що можна скоротити 10% індивідуального споживання енергії, а роботодавці можуть зробити свій внесок, пропонуючи працівникам можливість працювати вдома.

"Там, де це можливо, можна було б знову працювати вдома один-два дні на тиждень – спочатку на добровільній основі", – сказав він.

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Раніше Габек підтримав швидке постачання німецької зброї до України, але розкритикував Київ за небажання прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Теми: НімеччинаРосіяенергетика
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