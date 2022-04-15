Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німці повинні економити енергію, щоб тиснути на Росію - віцеканцлер

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 07:28
фото: twitter ЄП

Німці мають почати економити енергію зараз, щоб стати більш незалежними від російського викопного палива.

Про це завив віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Габек сказав, що Німеччина може стати менш залежною, якщо громадяни зменшать споживання енергії, запропонувавши використовувати поїзд або велосипед коли це можливо, замість того, щоб їздити на авто.

"Кожен кілометр, який ви не їдете на авто – це внесок у те, щоб легше відійти від російських поставок енергії. Ми також захищаємо клімат", – сказав Габек.

Він додав, що можна скоротити 10% індивідуального споживання енергії, а роботодавці можуть зробити свій внесок, пропонуючи працівникам можливість працювати вдома.

"Там, де це можливо, можна було б знову працювати вдома один-два дні на тиждень – спочатку на добровільній основі", – сказав він.

Раніше Габек підтримав швидке постачання німецької зброї до України, але розкритикував Київ за небажання прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаРосіяенергетика
Головне сьогодні

Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ

Суд арештував Медведчука без права застави

Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський

відеоЗнищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський

фотоРосіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ

ВІДЕОКиївщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром

Усі новини...
Німеччина
Німеччина й Дортмундський клуб допоможуть відбудувати стадіон у Чернігові – Ткаченко
Офіційно: у Німеччині заарештували супер'яхту Dilbar сестри олігарха Усманова
Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів
Останні новини
21:15
Румунія закриває порти для російських кораблів на Чорному морі та Дунаї
20:54
Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ
20:44
Спікер і депутати парламенту Грузії відвідали Бучу та Ірпінь
20:39
ВІДЕОМарченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук
20:35
фотоРФ показала групу юнаків у формі, кажуть – це екіпаж крейсера "Москва"
20:22
фотоНа Львівщину евакуювали поранених дітей зі сходу, серед них – постраждалі з Краматорська
20:11
За добу евакуювали 1449 людей, більшість із них із Запорізької області
20:07
Німеччина не інформувала Україну про деталі військової допомоги - посол
20:05
Генштаб: У армії РФ кадрові проблеми, шукають людей на "короткі" контракти
20:03
Франція заморозила маєтки Абрамовича та інших олігархів на майже 1 мільярд доларів
Усі новини...