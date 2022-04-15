Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию – вице-канцлер

Немцы должны начать экономить энергию сейчас, чтобы стать независимее от российского ископаемого топлива.

Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хабек сказал, что Германия может стать менее зависимой, если граждане снизят потребление энергии, предложив использовать поезд или велосипед, когда это возможно, вместо того, чтобы ездить на авто.

"Каждый километр, который вы не едете на автомобиле – это вклад в то, чтобы легче отойти от российских поставок энергии. Мы также защищаем климат", – сказал Хабек.

Он добавил, что можно сократить 10% индивидуального потребления энергии, а работодатели могут внести свой вклад, предлагая работникам возможность работать на дому.

"Там, где это возможно, можно было бы снова работать дома один-два дня в неделю – сначала на добровольной основе", – сказал он.

Ранее Хабек поддержал быстрые поставки немецкого оружия в Украину, но раскритиковал Киев за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.