Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию – вице-канцлер

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 07:28
фото: twitter ЕП

Немцы должны начать экономить энергию сейчас, чтобы стать независимее от российского ископаемого топлива.

Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хабек сказал, что Германия может стать менее зависимой, если граждане снизят потребление энергии, предложив использовать поезд или велосипед, когда это возможно, вместо того, чтобы ездить на авто.

"Каждый километр, который вы не едете на автомобиле – это вклад в то, чтобы легче отойти от российских поставок энергии. Мы также защищаем климат", – сказал Хабек.

Он добавил, что можно сократить 10% индивидуального потребления энергии, а работодатели могут внести свой вклад, предлагая работникам возможность работать на дому.

"Там, где это возможно, можно было бы снова работать дома один-два дня в неделю – сначала на добровольной основе", – сказал он.

Ранее Хабек поддержал быстрые поставки немецкого оружия в Украину, но раскритиковал Киев за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияРосcияэнергетика
Главное сегодня

Суд арестовал Медведчука без права залога

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

видеоУничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

фотоРоссияне похоронили путинского генерала, которого ликвидировали ВСУ

ВИДЕОКиевская область: возводят мост возле Стоянки, разблокирующий движение между Киевом и Житомиром

фотоОккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Луганской области

Все новости...
Германия
Германия и Дортмундский клуб помогут отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко
Официально: в Германии арестовали суперяхту Dilbar сестры олигарха Усманова
Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей
Последние новости
20:22
фотоНа Львовщину эвакуировали раненых детей с востока, среди них – пострадавшие из Краматорска
20:11
За сутки эвакуировали 1449 человек, большинство из них из Запорожской области
20:07
Германия не информировала Украину о деталях военной помощи – посол
20:05
Россияне агитируют военнообязанных подписывать контракты с армией до 1 года – Генштаб
20:03
Франция заморозила имения Абрамовича и других олигархов почти на 1 миллиард долларов
20:03
Сотни тысяч украинцев в апреле вернулись в страну – ГПСУ
19:45
фотоХудожники нарисовали героическую собаку Патрона, которая помогает искать мины
19:44
фото, видеоМариуполь: Reuters побывало в городе, вокруг завода Ильича - много тел мирных жителей
19:43
США беспокоятся, что у украинцев заканчиваются боеприпасы перед битвой за Донбасс
19:34
Суд арестовал Медведчука без права залога
Все новости...