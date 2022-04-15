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Глава Міноборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 08:13

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав президента Росії Владіміра Путіна "рівним Гітлеру" після його вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, пише "Європейська правда".

Надь сказав, що Путіна слід зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід. "Україна буквально бореться за наше майбутнє", - додав він.

Міністр також зазначив, що до вторгнення Росії для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про системи ППО радянського виробництва.

"Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні та понад 330 000 українців приїжджають до нашої країни. Зараз парадигма зовсім інша", – сказав він.

Нагадаємо, 9 квітня Міноборони Словаччини опублікувало офіційне відео, на якому показана підготовка та переміщення дивізіону С-300 в Україну.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер 11 квітня спростував інформацію росіян про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

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Теми: ПутінСловаччинаГітлер
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