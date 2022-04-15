Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 08:13

Министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал президента России Владимира Путина "равным Гитлеру" после его вторжение в Украину.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет "Европейская правда".

Надь сказал, что Путина нужно остановить в Украине, прежде чем он сможет двигаться на Запад. "Украина буквально борется за наше будущее", — добавил он.

Реклама:

Министр также отметил, что до вторжения России для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства.

"Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 000 украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая", - сказал он.

Напомним, 9 апреля Минобороны Словакии опубликовало официальное видео, на котором показана подготовка и перемещение дивизиона С-300 в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 11 апреля опроверг информацию россиян о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

Темы: ПутинСловакияГитлер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: