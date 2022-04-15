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Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 08:13

Министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал президента России Владимира Путина "равным Гитлеру" после его вторжение в Украину.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет "Европейская правда".

Надь сказал, что Путина нужно остановить в Украине, прежде чем он сможет двигаться на Запад. "Украина буквально борется за наше будущее", — добавил он.

Министр также отметил, что до вторжения России для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства.

"Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 000 украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая", - сказал он.

Напомним, 9 апреля Минобороны Словакии опубликовало официальное видео, на котором показана подготовка и перемещение дивизиона С-300 в Украину.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 11 апреля опроверг информацию россиян о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

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Темы: ПутинСловакияГитлер
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