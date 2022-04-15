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Війна РФ проти України: загинули щонайменше 198 дітей

Світлана КізіловаП'ятниця, 15 квітня 2022, 08:53

Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, при цьому 198 дітей загинуло та понад 355 поранено.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Прокуратура наголошує, що інформація про 198 дитячих смертей не остаточна, оскільки триває робота з підрахунку в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

14 квітня через обстріл с. Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

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Теми: дітивійнаРосія
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