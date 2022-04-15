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Война РФ против Украины: погибли не менее 198 детей

Светлана КизиловаПятница, 15 апреля 2022, 08:53

Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. 198 детей погибли и более 355 ранены.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Прокуратура отмечает, что информация о 198 детских смертях не окончательная, поскольку идет работа по подсчету в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории г. Тростянец Сумской области установлено, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний мальчик.

14 апреля из-за обстрела с. Александровка в Харьковской области ранены двое детей 9 и 11 лет.

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Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Темы: детивойнаРосcия
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