Російська армія вчинила 24 обстріли Луганщини за добу: є жертви

24 рази російські війська обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини 14 квітня, внаслідок чого дві людини загинули, ще двох поранено. 15 квітня обстріли продовжуються, є жертви.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Він наголосив, що йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії.

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П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан.

Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд.

Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини.

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Пряма мова: "У Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої. Деякі сумні новини ми отримуємо, лише коли свідку події вдається вирватися із рук загарбників. Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер".

Деталі: Гайдай додав, що хаотичні обстріли Кремінної продовжуються із вечора 14 квітня. Одна людина загинула, п’ятеро поранені в ніч на 15-те.

Пряма мова: "Росіяни відкрили вогонь по місту із важкого озброєння. Обстріли не вщухали всю ніч, продовжуються і дотепер. Небезпечно по всій території населеного пункту. Осколкові поранення отримали п’ятеро місцевих жителів. Одна літня людина загинула".