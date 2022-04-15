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Российская армия 24 раза обстреляла Луганщину за сутки: есть жертвы

Пятница, 15 апреля 2022, 09:11

24 раза российские войска обстреливали дома и инфраструктуру Луганщины 14 апреля, в результате чего два человека погибли, еще двое ранены. 15 апреля обстрелы продолжились, есть жертвы.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Он подчеркнул, что речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, но отнюдь не о боевых действиях.

Пять раз россияне попали по домам жителей Кременной, еще четыре – по домам лисичан.

Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений.

Установлено, что два человека погибли, еще двое ранены. Так, в результате артиллерийских обстрелов 37-летний житель Кременной получил проникающее осколочное ранение спины.

Прямая речь: "В Рубежном в течение месяца продолжаются позиционные уличные бои. Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер".

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Детали: Гайдай добавил, что хаотические обстрелы Кременной продолжаются с вечера 14 апреля. Один человек погиб, пятеро ранены в ночь на 15-е.

Прямая речь: "Россияне открыли огонь по городу из тяжелого вооружения. Обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор. Опасно по всей территории населенного пункта. Осколочные ранения получили пятеро местных жителей. Один пожилой человек погиб".

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