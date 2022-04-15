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Офіційні особи США вперше з початку війни приїхали в Україну, відвідали Бучу та Бородянку

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 09:13

Американські сенатори Стів Дейнс та Вікторія Спартц у четвер відвідали Київ та його передмістя, які були окуповані російськими військами, ставши першими офіційними особами США, які приїхали з початку війни.

Про це пише The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

"Ніщо не замінить того, щоб насправді побувати тут, побачити це на власні очі, провести час із людьми та лідерами тут, в Україні, які страшенно постраждали від цієї війни", — сказав Дейнс, стоячи біля зруйнованого багатоквартирного будинку в Бородянці.

За інформацією видання, Дейнс і Спартц, обидва республіканці, були запрошені українським урядом з повідомленням трохи більше, ніж за день. Дейнс перервав поїздку до Східної Європи заради візиту до України. Спартц, яка минулого року стала першим сенатором українського походження в Конгресі, планувала неофіційний візит до України, а пізніше приєдналася до Дейнса у поїздці.

Сенатори також побували у Бучі та спостерігали за ексгумацією братської могили. Дейнс назвав побачене "безперечним доказом військових злочинів".

"Це всюди. Ми проїжджали милі, милі та милі, бачачи смерть і руйнування, спричинені Владіміром Путіним у цьому злобному вторгненні", - сказав він.

 
Дейнс і Спартц у Бучі
фото New York Times

За словами співрозмовника, знайомого з внутрішніми дискусіями, двоє депутатів-республіканців прибули в Україну, оскільки адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення високопосадовця до Києва найближчими днями на знак підтримки.

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І Дейнс, і Спартц заявили, що закликають Сполучені Штати повернути дипломатів в Україну, як це зробили деякі європейські держави.

"Я сподіваюся, що наш візит спонукає приїхати більше американських офіційних осіб та лідерів, щоб підтримати народ України", - сказав Дейнс.

Сенатори також заявили, що підтримують двопартійні зусилля в Конгресі, спрямовані на підштовхування адміністрації Байдена до швидшої доставки зброї української армії.

"Я думаю, що ми маємо надати летальну допомогу, необхідну їм для перемоги у цій війні. Гуманітарна криза не закінчиться, доки не закінчиться війна. І війна не закінчиться, доки українці не переможуть", - сказав Дейнс.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів, що адміністрація готує візит високого рівня до України, але, за інформацією джерел - не його особистий чи віцепрезидентки Камали Гарріс.

Теми: БучаСШАвійна
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