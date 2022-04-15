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Официальные лица США впервые с начала войны приехали в Украину, посетили Бучу и Бородянку

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 09:13

Американские сенаторы Стив Дейнс и Виктория Спартц в четверг посетили Киев и его пригороды, которые были оккупированы российскими войсками, став первыми официальными лицами США, приехавшими с начала войны.

Об этом пишет The New York Times, сообщает "Европейская правда".

"Ничто не заменит того, чтобы на самом деле побывать здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами здесь, в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны", — сказал Дейнс, стоя возле разрушенного многоквартирного дома в Бородянке.

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По информации издания, Дейнс и  Спартц, оба республиканцы, были приглашены украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день. Дейнс прервал поездку в Восточную Европу ради визита в Украину. Спартц, которая в прошлом году стала первым сенатором украинского происхождения в Конгрессе, планировала неофициальный визит в Украину, а позже присоединилась к Дейнсу в поездке.

Сенаторы также побывали в Буче и наблюдали за эксгумацией братской могилы. Дэйнс назвал увиденное "неоспоримым доказательством военных преступлений".

"Это повсюду. Мы проезжали мили, мили и мили, видя смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в этом злобном вторжении".

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Дейнс и Спартц в Буче
фото New York Times

По словам собеседника, знакомого с внутренними дискуссиями, двое депутатов-республиканцев прибыли в Украину, поскольку администрация Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки.

И Дейнс, и Спартц заявили, что призывают Соединенные Штаты вернуть дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.

"Я надеюсь, что наш визит побудит приехать больше американских официальных лиц и лидеров, чтобы поддержать народ Украины", — сказал Дейнс.

Сенаторы также заявили, что поддерживают двухпартийные усилия в Конгрессе, направленные на то, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к более быстрой доставке оружия украинской армии.

"Я думаю, что мы должны предоставить летальную помощь, необходимую им для победы в этой войне. Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. И война не закончится, пока украинцы не победят", - сказал Дейнс.

Напомним, президент США Джо Байден рассказал, что администрация готовит визит высокого уровня в Украину, но, по информации источников, не его личный или вице-президента Камалы Харрис.

Темы: БучаСШАвойна
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