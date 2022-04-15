Гумкоридори 15 квітня: з Маріуполя й Бердянська можна виїхати лише на своєму авто
На п'ятницю погоджено 9 гуманітарних коридорів на півдні та сході.
Джерело: плани роботи гуманітарних коридорів 15 квітня
Деталі: На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.
Через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28,
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324,
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42,
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13,
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.