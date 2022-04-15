Гумкоридори 15 квітня: з Маріуполя й Бердянська можна виїхати лише на своєму авто

На п'ятницю погоджено 9 гуманітарних коридорів на півдні та сході.

Джерело: плани роботи гуманітарних коридорів 15 квітня

Деталі: На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

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Через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області

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