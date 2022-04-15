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Гумкоридоры 15 апреля: из Мариуполя и Бердянска можно выехать только на своем авто

Светлана КизиловаПятница, 15 апреля 2022, 10:10

На пятницу согласовано 9 гуманитарных коридоров на юге и востоке.

Источник: планы работы гуманитарных коридоров 15 апреля

Детали: На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

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Из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:

- из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора - проспект Химиков, 28,

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- из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора - РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324,

- из города Попасная в город Бахмут. Место сбора - ул. Первомайская, 42,

- из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора - ул. Гагарина, 13,

- из города Рубежное в Бахмут.

Темы: эвакуациявойна
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