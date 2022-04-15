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Перед другим туром виборів у Франції Макрон має 54% підтримки, у Ле Пен - 46

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 10:24

Чинний президент Франції Еммануель Макрон випереджає свою суперницю, лідерку ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, перед другим туром президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV з посиланням на результати опитування BVA для RTL та Orange.

Згідно з опитуванням, з результатом 54% проти 46% Макрон лідирує. Він зумів наростити свою підтримку у порівнянні з опитуванням цих же соціологів перед першим туром виборів.

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Також за дев’ять днів до другого туру передбачена явка становитиме 73%, що є дуже близьким до рівня першого туру (73,7%).

Макрон в основному лідирує серед людей у віці 70 років і старше (70% проти 30% у Марін Ле Пен), але у віковій категорії від 35 до 49 років відстає від Ле Пен в межах статистичної похибки – 49% проти 51%.

Опитування проводилося 13-14 квітня серед 1502 респондентів.

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Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції пройде 24 квітня. У ньому опонентом Макрона буде лідерка ультраправого "Народного фронту" Марін Ле Пен.

Детальніше про французькі вибори можна почитати у статті Допомога зброєю чи вето на вступ в ЄС: чого чекати Україні від виборів у Франції або подивитися наш відеоблог.

Теми: ФранціявибориМакрон
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