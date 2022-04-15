Перед вторым туром выборов во Франции у Макрона 54% поддержки, у Ле Пен - 46

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон опережает свою соперницу, лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, перед вторым туром президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV со ссылкой на результаты опроса BVA для RTL и Orange.

Согласно опросу, с результатом 54% против 46% Макрон лидирует. Он сумел нарастить свою поддержку по сравнению с опросом этих же социологов перед первым туром выборов.

Также за девять дней до второго тура предусмотренная явка составит 73%, что очень близко к уровню первого тура (73,7%).

Макрон в основном лидирует среди людей в возрасте 70 лет и старше (70% против 30% у Марин Ле Пен), но в возрастной категории от 35 до 49 лет отстает от Ле Пен в пределах статистической погрешности – 49% против 51%.

Опрос проводился 13-14 апреля среди 1502 респондентов.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля. В нем оппонентом Макрона будет лидер ультраправого "Народного фронта" Марин Ле Пен.

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