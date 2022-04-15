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У Німеччині розслідуватимуть можливе розголошення держтаємниці щодо України

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 10:29

До прокуратури Берліна подали заяву про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням відомостей, що становлять держтаємницю, оприлюднених під час закритих слухань стосовно війни РФ проти України.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Заяву подала голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, яка цього тижня відвідувала Україну.

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Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила радіопереговори військових Збройних сил РФ, в яких міститься докладна інформація про вбивства українських мирних жителів. Існує підозра, що деталі переговорів пізніше було передано ЗМІ.

Минулого тижня BND подала протоколи перехоплення комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб. Копії протоколів було також надіслано комітетам Бундестагу з оборони та закордонних справ.

За даними німецьких ЗМІ, витік інформації міг статися на цьому етапі. Встановити це тепер належить прокуратурі Берліна.

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Після того, як стало відомо про протоколи перехоплення, російські військові закрили канали, якими йшли переговори. Крім того, за даними співрозмовників, близьких до НАТО, було також заблоковано доступ до інших джерел інформації.

Теми: НімеччинаУкраїна
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