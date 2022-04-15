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В Германии будут расследовать возможное разглашение гостайны, связанной с Украиной

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 10:29

В прокуратуру Берлина подали заявление о возбуждении уголовного дела в связи с возможным разглашением сведений, составляющих гостайну, обнародованных во время закрытых слушаний по поводу войны РФ против Украины.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Заявление подала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, которая на этой неделе посещала Украину.

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила радиопереговоры военных Вооруженных сил РФ, в которых содержится подробная информация об убийствах украинских мирных жителей. Есть подозрение, что детали переговоров позже были переданы СМИ.

На прошлой неделе BND представила протоколы перехвата комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Копии протоколов были также направлены комитетам Бундестага по обороне и иностранным делам.

По данным немецких СМИ, утечка информации могла произойти на этом этапе. Установить это теперь следует прокуратуре Берлина.

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После того как стало известно о протоколах перехвата, российские военные закрыли каналы, по которым шли переговоры. Кроме того, по данным собеседников, близких к НАТО, был также заблокирован доступ к другим источникам информации.

Темы: ГерманияУкраина
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