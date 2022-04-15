Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии будут расследовать возможное разглашение гостайны, связанной с Украиной

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 10:29

В прокуратуру Берлина подали заявление о возбуждении уголовного дела в связи с возможным разглашением сведений, составляющих гостайну, обнародованных во время закрытых слушаний по поводу войны РФ против Украины.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Заявление подала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, которая на этой неделе посещала Украину.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила радиопереговоры военных Вооруженных сил РФ, в которых содержится подробная информация об убийствах украинских мирных жителей. Есть подозрение, что детали переговоров позже были переданы СМИ.

На прошлой неделе BND представила протоколы перехвата комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Копии протоколов были также направлены комитетам Бундестага по обороне и иностранным делам.

По данным немецких СМИ, утечка информации могла произойти на этом этапе. Установить это теперь следует прокуратуре Берлина.

После того как стало известно о протоколах перехвата, российские военные закрыли каналы, по которым шли переговоры. Кроме того, по данным собеседников, близких к НАТО, был также заблокирован доступ к другим источникам информации.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияУкраина
Главное сегодня

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

видеоУничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

Все новости...
Германия
Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию – вице-канцлер
Германия и Дортмундский клуб помогут отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко
Официально: в Германии арестовали суперяхту Dilbar сестры олигарха Усманова
Последние новости
23:32
Мир ждет голод, если РФ не разблокирует порты Украины – ООН
23:04
фотоНа защите истории: как львовяне уберегают от обстрелов Христа, а харьковчане – Шевченко
23:00
В Харьковской области власти призывают эвакуироваться население в Изюмском направлении
22:56
Украина может заблокировать переводы в РФ и Беларусь на 200 миллиардов
22:45
Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО
22:40
видеоКак переселенцам получить государственную поддержку
22:21
Угрозы России не повлияют на решение Финляндии о вступлении в НАТО – МИД страны
22:17
Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ
22:11
Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков
22:09
фотоХерсонщина: 28 ОМБр уничтожила группу россиян вместе с их техникой
Все новости...