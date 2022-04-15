Ужгород тотально дерусифікують

Комісія Ужгородської міськради 14 квітня визначилася, що перейменує 58 вулиць, пов’язаних із російськими діячами.

Джерело: Ужгородська міська рада

Деталі: На засіданні визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити:

До обговорення алгоритму змін вулиць долучилися ужгородці, фахівці різних галузей.

Вони:

– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити;

– зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв потрібно надавати достойним місцевим діячам;

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– де можливо і доречно – повернути давні назви, ще дорадянського періоду;

– назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначати після перемоги.