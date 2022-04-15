Ужгород тотально дерусифікують
П'ятниця, 15 квітня 2022, 10:48
Комісія Ужгородської міськради 14 квітня визначилася, що перейменує 58 вулиць, пов’язаних із російськими діячами.
Джерело: Ужгородська міська рада
Деталі: На засіданні визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити:
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До обговорення алгоритму змін вулиць долучилися ужгородці, фахівці різних галузей.
Вони:
– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити;
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– зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв потрібно надавати достойним місцевим діячам;
– де можливо і доречно – повернути давні назви, ще дорадянського періоду;
– назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначати після перемоги.