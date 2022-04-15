Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ужгород тотально дерусифікують

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 10:48
Ужгород тотально дерусифікують
фото ілюстративне

Комісія Ужгородської міськради 14 квітня визначилася, що перейменує 58 вулиць, пов’язаних із російськими діячами.

Джерело: Ужгородська міська рада

Деталі: На засіданні визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити:

Реклама:

До обговорення алгоритму змін вулиць долучилися ужгородці, фахівці різних галузей.

Вони:

– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити;

ВІДЕО ДНЯ

– зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв потрібно надавати достойним місцевим діячам;

– де можливо і доречно – повернути давні назви, ще дорадянського періоду;

– назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначати після перемоги.

Теми: УжгороддекомунізаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Ужгород
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Залягти на дно в Ужгороді. Чим живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: