Ужгород тотально дерусифицируют

Комиссия Ужгородского горсовета 14 апреля определилась, что переименует 58 улиц, связанных с российскими деятелями.

Источник: Ужгородский городской совет

Детали: На заседании определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить:

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К обсуждению алгоритма изменений улиц присоединились ужгородцы, специалисты разных отраслей.

Они:

– определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить;

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– сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям;

– где возможно и уместно – вернуть древние названия, еще до советского периода;

– названия в честь героев нынешней войны, в частности, возможно, и городов, территорий – определять после победы.