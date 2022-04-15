Ужгород тотально дерусифицируют
Пятница, 15 апреля 2022, 10:48
Комиссия Ужгородского горсовета 14 апреля определилась, что переименует 58 улиц, связанных с российскими деятелями.
Источник: Ужгородский городской совет
Детали: На заседании определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить:
К обсуждению алгоритма изменений улиц присоединились ужгородцы, специалисты разных отраслей.
Они:
– определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить;
– сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям;
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– где возможно и уместно – вернуть древние названия, еще до советского периода;
– названия в честь героев нынешней войны, в частности, возможно, и городов, территорий – определять после победы.