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Запорізька область: росіяни вдарили по Василівці і везуть туди пропагандистів

Олена РощінаП'ятниця, 15 квітня 2022, 11:31
Василівка у Запорізькій області

Російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка в Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин і депо на залізничній станції "Таврійськ", одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

Джерело. речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф’єв

Пряма мова: "У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій Збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана "колхозка"), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ".

Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, а 5 отримали поранення".

Деталі: Також, за наявною інформацією, представники ЗС РФ планують 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, аби створювати для федерального телебачення Росії пропагандистських матеріали, що повинні дискредитувати ЗС України.

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Теми: Запорізька областьвійнапропаганда
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