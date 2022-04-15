Запорізька область: росіяни вдарили по Василівці і везуть туди пропагандистів

Російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка в Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин і депо на залізничній станції "Таврійськ", одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

Джерело. речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф’єв

Пряма мова: "У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій Збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана "колхозка"), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ".

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Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, а 5 отримали поранення".

Деталі: Також, за наявною інформацією, представники ЗС РФ планують 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, аби створювати для федерального телебачення Росії пропагандистських матеріали, що повинні дискредитувати ЗС України.