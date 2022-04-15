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Запорожская область: россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов

Елена РощинаПятница, 15 апреля 2022, 11:31
Запорожская область: россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов
Васильевка в Запорожской области

Российские войска обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области, пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск", один человек погиб, пятеро получили ранения.

Источник. спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев

Прямая речь: "В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка с позиций Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, расположенных в пгт. Михайловка и с. Орлянское, было повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор (так называемая "колхозка"), уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск".

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В результате российского обстрела 1 человек погиб, а 5 получили ранения".

Детали: Также, по имеющейся информации, представители ВС РФ планируют 15 апреля отправить СМИ оккупационных войск на территорию Васильевки, чтобы создавать для федерального телевидения России пропагандистские материалы, которые должны дискредитировать ВС Украины.

Темы: Запорожская областьвойнапропаганда
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