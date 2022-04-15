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У Каховці 2 загиблих та 3 поранених – вийшли з будинків подивитися на збиту ракету

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 11:50
У Каховці 2 загиблих та 3 поранених – вийшли з будинків подивитися на збиту ракету
російська ракета, фото ілюстративне

П’ятьох цивільних мешканців з пораненнями привезли у Каховську міську лікарню, повідомили у тергромаді.

Джерело: Каховська міська територіальна громада

Деталі: 15 квітня у Каховській лікарні повідомили про двох вбитих, трьох поранених (з них один у важкому стані в реанімації, двоє - середньої важкості). У всіх поранення від осколків.

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Їх доставили з Таврійська. За словами лікарів, у небі збили ракету, люди вийшли з домівок, щоб подивитись – ось і наслідок.

Влада звертається до українців та просить не виходити на вулицю та не підходити до вікон, коли чути вибухи або постріли.

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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