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В Каховке 2 погибших и 3 раненых – вышли из домов посмотреть на сбитую ракету

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 11:50
В Каховке 2 погибших и 3 раненых – вышли из домов посмотреть на сбитую ракету
российская ракета, фото иллюстративное

Пятеро гражданских жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу, сообщили в тергромаде.

Источник: Каховская городская территориальная громада

Детали: 15 апреля в Каховской больнице сообщили о двух убитых, троих раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков.

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Их доставили из Таврического. По словам врачей, в небе сбили ракету, люди вышли из домов, чтобы посмотреть – вот и последствия.

Власти обращаются к украинцам и просят не выходить на улицу и не подходить к окнам, когда слышны взрывы или выстрелы.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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