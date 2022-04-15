В Каховке 2 погибших и 3 раненых – вышли из домов посмотреть на сбитую ракету
Пятница, 15 апреля 2022, 11:50
Пятеро гражданских жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу, сообщили в тергромаде.
Источник: Каховская городская территориальная громада
Детали: 15 апреля в Каховской больнице сообщили о двух убитых, троих раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков.
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Их доставили из Таврического. По словам врачей, в небе сбили ракету, люди вышли из домов, чтобы посмотреть – вот и последствия.
Власти обращаются к украинцам и просят не выходить на улицу и не подходить к окнам, когда слышны взрывы или выстрелы.
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