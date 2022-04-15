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"И пальцы отрублю, и кисть": СБУ оприлюднила докази, як катують українських військовополонених

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 12:08
СБУ. фото "Радіо Свобода"

Служба безпеки України фіксує факти грубих порушень Росію Женевської конвенції та інших міжнародних норм поводження з військовополоненими.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, у розпорядження СБУ потрапив запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими. Вказано, що спецслужба вже встановила його особу.

"Пленных привозили, еб#ть я над ними издевался… С#ка, бл#, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!", - розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть співслуживці дивуються його жорстокості : "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

Пряма мова Дехтяренка: "А СБУ уже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов із війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.

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Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож, якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом".

Теми: СБУвійна
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