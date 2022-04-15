Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"И пальцы отрублю, и кисть": СБУ имеет доказательства, как пытают украинских военнопленных

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 12:08
СБУ. фото "Радио Свобода"

Служба безопасности Украины фиксирует факты грубых нарушений России Женевской конвенции и других международных норм обращения с военнопленными.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: По словам Дехтяренко, в распоряжение СБУ попала запись, где российский палач хвастается перед своим другом о зверствах, которые он совершал с украинскими военнопленными. Указано, что спецслужба уже установила его личность.

"Пленных привозили, еб#ть я над ними издевался… С#ка, бл#, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!", - рассказывает захватчик.

Признается, что даже сослуживцы изумляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

Прямая речь Дехтяренко: "А СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел с войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что, если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом".

Темы: СБУвойна
Главное сегодня

ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

Все новости...
СБУ
СБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области
СБУ: Россия пыталась расшатать ситуацию на Одесщине с помощью криминалитета
Охранник Медведчука рассказал, как тот сбегал из-под ареста и скрывался в Киеве
Последние новости
00:57
Россияне опять требуют защитников Мариуполя сдаться в плен
00:52
Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
00:19
ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты
23:54
Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем – Зеленский
23:37
Идентифицировали первого утонувшего моряка с крейсера "Москва" – "Схемы"
23:32
Мир ждет голод, если РФ не разблокирует порты Украины – ООН
23:04
фотоНа защите истории: как львовяне уберегают от обстрелов Христа, а харьковчане – Шевченко
23:00
В Харьковской области власти призывают эвакуироваться население в Изюмском направлении
22:56
Украина может заблокировать переводы в РФ и Беларусь на 200 миллиардов
22:45
Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО
Все новости...