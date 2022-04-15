"И пальцы отрублю, и кисть": СБУ имеет доказательства, как пытают украинских военнопленных

Служба безопасности Украины фиксирует факты грубых нарушений России Женевской конвенции и других международных норм обращения с военнопленными.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: По словам Дехтяренко, в распоряжение СБУ попала запись, где российский палач хвастается перед своим другом о зверствах, которые он совершал с украинскими военнопленными. Указано, что спецслужба уже установила его личность.

"Пленных привозили, еб#ть я над ними издевался… С#ка, бл#, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!", - рассказывает захватчик.

Признается, что даже сослуживцы изумляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

Прямая речь Дехтяренко: "А СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел с войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении.

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Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что, если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом".