ЗСУ вже "денацифікували" 20 тисяч російських вояк – дані Генштабу

Російська армія вже втратила 20 тисяч вояк від початку війни.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 20000 осіб,

танків ‒ 756 од,

бойових броньованих машин ‒ 1976 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків – 163 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1443 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.