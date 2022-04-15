ЗСУ вже "денацифікували" 20 тисяч російських вояк – дані Генштабу
П'ятниця, 15 квітня 2022, 12:12
Російська армія вже втратила 20 тисяч вояк від початку війни.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 20000 осіб,
- танків ‒ 756 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засоби ППО - 66 од,
- літаків – 163 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки - 1443 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.