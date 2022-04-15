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ЗСУ вже "денацифікували" 20 тисяч російських вояк – дані Генштабу

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 12:12
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

Російська армія вже втратила 20 тисяч вояк від початку війни.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20000 осіб,
  • танків ‒ 756 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 66 од,
  • літаків – 163 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1443 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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