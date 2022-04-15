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ВСУ уже "денацифицировали" 20 тысяч российских вояк – данные Генштаба

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 12:12
ВСУ уже денацифицировали 20 тысяч российских вояк – данные Генштаба
фото: генштаб

Российская армия уже потеряла 20 тысяч военных с начала войны.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 20000 человек,
  • танков ‒ 756 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО - 122 ед,
  • средства ПВО - 66 ед,
  • самолетов – 163 ед,
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники - 1443 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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