ВСУ уже "денацифицировали" 20 тысяч российских вояк – данные Генштаба
Пятница, 15 апреля 2022, 12:12
Российская армия уже потеряла 20 тысяч военных с начала войны.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20000 человек,
- танков ‒ 756 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО - 122 ед,
- средства ПВО - 66 ед,
- самолетов – 163 ед,
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники - 1443 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.
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