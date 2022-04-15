Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

До Польщі з України виїхали майже 2,76 млн людей після російського вторгнення

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 12:42

Майже 2,76 мільйона людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого.

Такі дані наводить прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

У четвер прибуло 26 800 біженців - зростання на 8% у порівнянні з попереднім днем. У п'ятницю вранці кордон перетнули 6,2 тисячі осіб, збільшення на 3%.

Також повідомляється, що у середу кордон у бік України перетнули 22,5 тисячі осіб. Усього з початку війни 24 лютого до України в'їхало 652 тисячі людей, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України.

Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Теми: ПольщаУкраїнабіженцівійна
Головне сьогодні

ЗСУ на Донбасі знищили 46 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети

Абрамович знову навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговори України і РФ – ЗМІ

Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ

ВІДЕОМарченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук

Суд арештував Медведчука без права застави

Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський

Усі новини...
Польща
Посол Польщі потролив РФ через заяви про вбивство "польських найманців"
Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
Польща замовила у Британії новий ракетний комплекс
Останні новини
02:10
Південь: ЗСУ знищили 36 окупантів і 13 одиниць російської техніки
02:07
За добу Україна завдала РФ більших втрат, ніж та мала за 8 років боїв у Сирії – The Economist
01:40
Окупанти вкрали з "Укрпошти" 3 млн грн, ідуть переговори про повернення
00:57
Росіяни знову вимагають захисників Маріуполя здатися в полон
00:52
Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
00:19
ЗСУ на Донбасі знищили 46 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети
23:54
Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом – Зеленський
23:37
Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера "Москва" – "Схеми"
23:32
На світ чекає голод, якщо РФ не розблокує порти України – ООН
23:04
фотоНа захисті історії: як львів'яни уберігають від обстрілів Христа, а харків'яни – Шевченка
Усі новини...