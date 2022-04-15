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До Польщі з України виїхали майже 2,76 млн людей після російського вторгнення

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 12:42

Майже 2,76 мільйона людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого.

Такі дані наводить прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

У четвер прибуло 26 800 біженців - зростання на 8% у порівнянні з попереднім днем. У п'ятницю вранці кордон перетнули 6,2 тисячі осіб, збільшення на 3%.

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Також повідомляється, що у середу кордон у бік України перетнули 22,5 тисячі осіб. Усього з початку війни 24 лютого до України в'їхало 652 тисячі людей, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України.

Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

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Теми: ПольщаУкраїнабіженцівійна
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